Aboubakar prossegue tratamento a lesão na coxa e falha treino do FC Porto

Segundo a informação publicada no sítio dos ‘dragões’ na Internet, Aboubakar é o único jogador a constar no boletim clínico, enquanto o guarda-redes senegalês Mouhamed Mbaye, do FC Porto B, voltou a juntar-se aos trabalhos da equipa principal, no Olival.



O defesa central Diogo Leite esteve ausente da sessão de preparação, por se encontrar ao serviço da seleção portuguesa de sub-20, que disputa o Mundial da categoria.



Os portistas voltam a treinar na sexta-feira, pelas 11h30, no Olival, à porta fechada. A partir das 19:00, no estádio Nacional, em Oeiras, o treinador Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo com o Sporting.



FC Porto e Sporting defrontam-se no sábado, pelas 17h15, na final da Taça de Portugal, no estádio Nacional, em Oeiras.