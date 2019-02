Partilhar o artigo Acuña regressa aos convocados do Sporting para o dérbi da Taça, Nani ausente Imprimir o artigo Acuña regressa aos convocados do Sporting para o dérbi da Taça, Nani ausente Enviar por email o artigo Acuña regressa aos convocados do Sporting para o dérbi da Taça, Nani ausente Aumentar a fonte do artigo Acuña regressa aos convocados do Sporting para o dérbi da Taça, Nani ausente Diminuir a fonte do artigo Acuña regressa aos convocados do Sporting para o dérbi da Taça, Nani ausente Ouvir o artigo Acuña regressa aos convocados do Sporting para o dérbi da Taça, Nani ausente

Tópicos:

Bruno Gaspar Médios Petrovic Bruno Fernandes Gudelj Wendel Doumbia Acuña Avançados Bas Dost Luiz Phellype Diaby Raphinha, Estádio, Idrissa Doumbia, Maximiano Defesas Ti Ilori Coates Jefferson André,