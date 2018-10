André David pede concentração máxima frente ao Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Out, 2018, 12:31 / atualizado em 19 Out, 2018, 12:31 | Taça de Portugal

André David encara com realismo a eliminatória com o Sporting | mensageiro de bragança

No sábado, a partir das 20h45, em Alverca, casa emprestada do Loures, esta formação dos arredores de Lisboa, que integra a série C do Campeonato de Portugal, recebe a equipa dos “leões”.



O jovem técnico, de 33 anos, antevê o jogo com a formação verde e branca como um desafio em que o Sporting “vai ter mais bola e obrigar o Loures a defender mais”.





O treinador já avisou os seus jogadores da forma de atuar da equipa leonina que “gosta de variar o jogo pelos corredores” e o “máximo deslize” dos seus jogadores pode ser fatal, como revelou ao jornalista João Gomes Dias.









Sobre o encontro reconhece que é motivante “porque todos querem aparecer pelos seu mediatismo” e lembra que os seus jogadores “têm qualidade mas são muito jovens”.Jogar em Alverca é sempre uma contrariedade mas esta deslocação na opinião de André David serve para alertar as forças vivas da cidade de Loures para a necessidade de serem criadas infraestruturas necessárias ao clube.André David que tem como referências profissionais José Mourinho, Leonardo Jardim e Guardiola espera que os seus jogadores desfrutem do jogo sempre com o máximo de responsabilidade e respeito pelo adversário e pelo espetáculo.Um jovem técnico, natural de Sabroso de Aguiar, que já treinou as equipas do Tourizense, Oliveira do Hospital, Bragança, Académico de Viseu e Gafanha antes de chegar a Loures.