Arouca visita a Luz na tentativa de surpreender o Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Nov, 2018, 07:49 / atualizado em 22 Nov, 2018, 07:50 | Taça de Portugal

Os encarnados têm tido um mau início de época, com alguma contestação ao treinador Rui Vitória, sobretudo após as derrotas no campeonato diante do Belenenses (2-0) e Moreirense (3-1), que deixam a equipa no quarto lugar da I Liga.



Na Taça, o Benfica venceu na estreia o Sertanense (3-0), do Campeonato de Portugal, e agora encontrará uma equipa mais cotada, da II Liga, e que já avisou que não dará a eliminatória por perdida.







Do lado do Benfica, Rui Vitória admitiu algumas mudanças na equipa e revelou também que o médio croata Krovinovic, que não joga desde janeiro devido a lesão grave, poderá vir a ter alguns minutos.



Certa é ausência nas "águias" do central Jardel, que cumprirá o segundo jogo de castigo, depois de ter sido expulso diante do Moreirense.





Na conferênia de imprensa de antevisão do encontro o treinador do clube da Luz, Rui Vitória, foi questionado sobre o eventual "namoro" entre o Benfica e Jorge Jesus mas sobre o jogo acabou por referir que o adversário tem um jogo muito prático.













Na equipa beirã e no lançamento do desafio o técnico Quim Machado rejeitou a ideia de que a equipa se apresentará demasiado fechada e garantiu que quer intranquilizar o Benfica e provocar-lhe o erro.













O jogo tem o início marcado para as 20h45 no Estádio da Luz com transmissão televisiva na RTP 1 e relato na Antena 1 com o jornalista Paulo Sérgio, a reportagem de Eduardo Gonçalves e os comentários de Luís Cristóvão.





O Estádio da Luz ficará longe de uma enchente. Para a partida com o Arouca são esperados 30 mil espetadores. Os preços dos bilhetes variam entre os 2,5 e os 15 euros.







FC Porto e Sporting apenas jogam no sábado, com os "dragões" a receberem o Belenenses, enquanto os "leões" visitam o Lusitano de Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal, num jogo em que o treinador holandês Marcel Keizer fará a sua estreia.