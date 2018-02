Aves e Caldas começam a decidir presença no Jamor

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Fev, 2018, 07:31 / atualizado em 28 Fev, 2018, 07:46 | Taça de Portugal

A equipa do Caldas, única do futebol não profissional ainda na Taça de Portugal, está desejosa de continuar a fazer história | Carlos Barroso-Lusa

O Aves, 13º classificado da I Liga, reúne favoritismo perante o atual sétimo posicionado da série D do Campeonato de Portugal, que atingiu a antecâmara da final sem ter defrontado qualquer adversário da divisão principal.



As duas equipas apresentam-se na máxima força.



Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador doa avenses, José Mota, elogiou o adversário.





Do lado do Caldas no lançamento da partida o técnico José Vala considerou o Caldas um vencedor da Taça aconteça o que acontecer.Pelo menos três mil pessoas deverão assistir ao jogo e só o mau tempo poderá travar uma casa cheia.O encontro de hoje realiza-se na Vila das Aves, com início às 20h15, enquanto os dois jogos da segunda mão das meias-finais da competição estão marcados para 18 de abril.No jogo decisivo, no Jamor, Aves ou Caldas vão defrontar o vencedor do confronto entre o FC Porto e o Sporting, primeiro e terceiro colocados da I Liga, com a vantagem a pender para a equipa portuense, que se impôs por 1-0 em casa, no encontro da primeira mão.