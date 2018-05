Aves responsabiliza Federação pela ausência na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Mai, 2018, 06:57 / atualizado em 22 Mai, 2018, 06:57 | Taça de Portugal

O comunicado saiu algum tempo depois de o presidente da SAD do clube avense, Luiz Andrade, ter afirmado que o Aves vai "lutar até às últimas consequências" pelo direito em participar na prova.





"A Federação Portuguesa de Futebol deve, até ao dia 30 de novembro do ano anterior ao da época a licenciar, remeter a todas as sociedades desportivas a documentação necessária para a inscrição do processo de licenciamento. Acontece que apenas em 05 de dezembro de 2017 (cinco dias após o prazo estabelecido pelo regulamento), o CD Aves - Futebol SAD recebeu essa mesma comunicação", pode ler-se no início do texto.





O clube de Santo Tirso explica ainda que ao receber a comunicação da FPF considerou que a mesma não fazia sentido, "em primeiro lugar, por ser extemporânea e, em segundo lugar, por ser do entendimento desta sociedade desportiva que aquela norma apenas se aplicaria ao licenciamento através da posição ocupada no campeonato e não no que à Taça de Portugal dizia respeito, uma vez que em nenhum momento esta competição é mencionada".





Deste modo, e tendo em conta estes dois argumentos e também devido à posição que o Aves ocupava na tabela - quando lutava pela manutenção na I Liga -, a comunicação não mereceu qualquer resposta.





Deste modo, o Aves concluiu que "é do entendimento da sociedade desportiva que o prazo de 30 de dezembro se referia apenas ao licenciamento via campeonato, sendo, no mínimo, incoerente que a FPF alegue o não cumprimento de prazos como motivo de reprovação do processo, quando a própria FPF, como demonstrado acima, não cumpriu com alguns dos prazos a que estava imposta pelo mesmo regulamento".





Presidente da SAD reage

O presidente da SAD do Desportivo das Aves, Luiz Andrade, disse que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assegurou que bastava aos avenses vencerem a Taça de Portugal para estarem presentes na Liga Europa.





Autarca estranha decisão



No comunicado, o Desportivo das Aves admite que o assunto está entregue ao departamento jurídico do clube.O dirigente alegou que a garantia teria sido dada pelo organismo que rege o futebol nacional e que na altura lhe foi assegurado que se o clube avense vencesse a Taça podia ir à Europa, contornando quaisquer faltas nos requisitos.Também o autarca de Santo Tirso, Joaquim Couto, estranha que o Desportivo das Aves possa estar fora da Liga Europa.Garantida está a estreia do Desportivo das Aves na Supertaça Cândido de Oliveira. O vencedor da Taça de Portugal vai defrontar o campeão nacional, FC Porto, no primeiro fim de semana de agosto, no jogo que marcará a abertura oficial da época 2018/19 em Portugal.Reações dos avenses após a aclamação aos vencedores da taça na câmara de Santo Tirso.