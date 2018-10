Belenenses apanhou susto na Amora mas segue em frente na Taça de Portugal

Lusa Comentários 20 Out, 2018, 18:22 | Taça de Portugal

O Amora, da série D do Campeonato de Portugal, colocou-se em vantagem logo aos 14 minutos, por Duque, e ampliou aos 24, por Fidalgo.



Na segunda parte, o Belenenses, da I Liga, chegou ao empate com golos de Eduardo (69) e Dramé (72), mas o Amora recolocou-se em vantagem por Diogo Tavares (83). Já para lá dos 90, Licá fez o 3-3 com que terminou o tempo regulamentar e levou o jogo para prolongamento, quando Keita (103) assegurou a presença dos ‘azuis’ na quarta ronda.



Perante a apatia do Belenenses, o Amora chegou ao 2-0, com os golos de Duque e Fidalgo, em ambos os casos na sequência de lances de bola parada.



O Belenenses surgiu melhor na segunda parte, conquistando uma grande penalidade, mas Keita, na conversão, permitiu a defesa do guarda-redes Marreiros.



Aos 69, nova oportunidade para o Belenenses, com nova grande penalidade, a castigar uma falta de Geraldo, que Eduardo converteu.



Três minutos depois, Dramé, que tinha sido aposta de Silas, empatou a partida, um resultado que durou pouco, uma vez que os anfitriões voltaram à vantagem, agora por Diogo Tavares, também na marcação de um castigo máximo.



Já se fazia a festa na Amora, mas Licá voltou a dar vida ao Belenenses já no tempo de compensação. Desmarcado por Matija, o avançado não perdoou e fez o empate 3-3, levando o jogo para prolongamento.



No tempo extra, já com muitos jogadores a evidenciarem dificuldades físicas, o jogo ficou partido e o Belenenses acabou por superiorizar-se à passagem do minuto 103, num lance de contra-ataque em que o guineense Keita finalizou após cruzamento de Diogo Viana.