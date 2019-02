Benfica adianta-se ao Sporting na corrida ao Jamor

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Fev, 2019, 08:14 / atualizado em 07 Fev, 2019, 08:14 | Taça de Portugal

Bruno Fernandes, de livre direto já no final do encontro, manteve o Sporting na luta pelo acesso à final do Jamor. As duas equipas voltam a agora a encontrar-se no início de abril, no Estádio José Alvalade.



Depois de ter sofrido um autêntico “banho tático” na derrota frente aos encarnados, por 4-2, em jogo da 20.ª jornada da I Liga, o treinador Marcel Keizer promoveu uma revolução no onze inicial do Sporting - mudou cinco elementos -, destacando-se a estreia de Tiago Ilori, no eixo da defesa, e Borja no flanco esquerdo.



No meio-campo e no ataque, Jovane Cabral, Acuña e Luiz Phellype foram as caras novas que se seguiram, com realce para a ausência do goleador Bas Dost nos eleitos.

Variantes táticas

Alterações que deram um pouco mais de consistência aos “leões” em relação ao jogo do campeonato, mas o problema da equipa mantiveram-se os jogadores não saem ao portador da bola e na fase de construção Wendel e Gudelj foram dois elementos que não respondiam às chamadas de Bruno Fernandes.



Com estes ingredientes, o Benfica, que apenas tinha mexido em duas peças - entrada de Svilar e Salvio, para os lugares de Vlachodimos e Rafa, respetivamente -, voltou a mostrar superioridade e deu o primeiro sinal de perigo logo aos seis minutos. Seferovic serviu Gabriel para este rematar por cima da baliza defendida por Renan Ribeiro.



Aos 16, Salvio, na direita, passou por toda a gente, desmarcou Pizzi, para este, já no lado oposto do campo, servir Gabriel para o golo inaugural, fazendo passar a bola entre o corpo de Renan e o poste direito da baliza leonina.



Foi necessário esperar meia hora para ver uma jogada com princípio, meio e fim por parte do Sporting. Jovane recebeu a bola na direita, cruzou atrasado para o remate de Bruno Fernandes, de fora da área, que obrigou a uma defesa de Svilar por instinto para frente. Na recarga, Luiz Phellype, que estava em posição irregular, atirou contra o corpo do guarda-redes belga.



Ainda antes do intervalo, Bruno Lage foi obrigado a mexer na equipa - Jardel lesionou-se na virilha - e promoveu a estreia do jovem defesa-central Ferro.

“Leões” prometeram

Na segunda parte, o Sporting melhorou ligeiramente e, aos 58 minutos, Wendel não teve a frieza necessária para igualar a partida. Frente a Svilar, rematou com a parte exterior do pé direito, levando a bola a passar muito longe do poste esquerdo.



Na resposta, Rúben Dias, após serviço de Pizzi, permitiu a defesa de Renan. Guarda-redes que foi traído por Ilori, aos 64 minutos, num lance em que só João Félix acreditou. No lado direito da área leonina, o jovem avançado procurou cruzar a bola junto ao relvado, tendo esta batida no calcanhar do estreante central e ultrapassou a linha de golo.



O Sporting entrou então em espiral descendente. A entrada de Rafa, aos 60 minutos, para o lugar de Salvio, deu mais velocidade aos encarnados, com Bruno Gaspar a sofrer calafrios para anular as incursões do extremo.



Marcel Keizer colocou em campo Diaby e Bas Dost para tentar o golo de honra, mas foi Bruno Fernandes a salvar a face. Aos 82 minutos, o médio, através de um livre direto, batido de forma colocada, levou a bola a sobrevoar a barreira e a fazer abanar as redes da baliza do Benfica.

Lage e Keiser no rescaldo da partida



Bruno Lage, treinador do Benfica, viu o jogo desta forma: “Uma primeira parte equilibrada, mas a segunda foi nossa… nestes dias estivemos a trabalhar, analisar, a evoluir… foi um jogo importante, mas não era determinante. Mesmo com 2-0 a eliminatória estaria em aberto”.









Marcel Keizer, técnico do Sporting, comentou assim as incidências do desafio: “Fomos a equipa com bola… eles foram perigosos… temos de reduzir as perdas de bola, especialmente no meio”.









A segunda mão desta meia-final joga-se a 2 ou 23 de abril.A primeira mão da outra meia-final realiza-se a 26 de fevereiro, no Estádio do Dragão, a partir das 20h15, entre FC Porto e SC Braga.