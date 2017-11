Benfica chega aos "oitavos" e Rio Ave "despacha" Sp. Braga

Mário Aleixo - RTP 19 Nov, 2017, 09:26 / atualizado em 19 Nov, 2017, 09:28 | Taça de Portugal

O tetracampeão assegurou uma das 16 vagas nos oitavos de final ao vencer na receção aos setubalenses, por 2-0, com golos de Cervi, aos 25 minutos, e Krovinovic, aos 81, juntando-se a Sporting e FC Porto, que já tinham derrotado Famalicão, da II Liga, e Portimonense, respetivamente.



O Benfica, com Bruno Varela na baliza e Jonas no centro do ataque, foi mais eficaz do que brilhante, num jogo em que o guarda-redes habitualmente suplente acabou por segurar a vantagem encarnada' e o consequente apuramento.



O Rio Ave confirmou a tendência caseira da quarta eliminatória da prova, ao vencer em casa o Sporting de Braga, por 1-0, com um golo de Guedes, aos 36 minutos, 'vingando' as eliminações frente aos 'arsenalistas nas últimas duas edições.



No final da partida os dois treinadores falaram da arbitragem e da influência que teve ou não no desfecho final do encontro.





Rio Ave e Sporting de Braga defrontaram-se esta temporada pela quarta vez consecutiva, depois de três embates nas meias-finais, que são disputadas em duas mãos, com o primeiro favorável aos vila-condenses e os dois últimos aos bracarenses.A disputa pelas vagas nos oitavos de final prossegue no domingo, com destaque para o encontro entre Vitória de Guimarães e Feirense, naquele que é o derradeiro embate entre equipas da I Liga de futebol na quarta eliminatória.Vão estar outros primodivisionários em campo, como o Desportivo de Chaves no terreno do Santa Clara, da II Liga, e outros três frente a formações do terceiro escalão, casos de Desportivo das Aves, Moreirense e Marítimo, frente a União de Leiria, Felgueiras e Oliveirense, respetivamente.Destaque ainda para a presença garantida de duas equipas do Campeonato de Portugal nos oitavos de final, atendendo aos embates entre Vizela e Vilaverdense e entre Praiense e Vilafranquense, todos do terceiro escalão.