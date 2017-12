Benfica e FC Porto com testes difíceis na Taça

Mário Aleixo - RTP 12 Dez, 2017, 08:00 / atualizado em 12 Dez, 2017, 08:00 | Taça de Portugal

Os “leões”, que partilham a liderança da I Liga com o FC Porto, recebem o segundo classificado da Série A do Campeonato de Portugal, depois de terem eliminado Oleiros (4-2), também do terceiro escalão na terceira eliminatória, e Famalicão (2-0), da II Liga, nos 16 avos.



A equipa do distrito de Braga vai tentar no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na quarta-feira, a partir das 19h00, protagonizar nova surpresa na competição, depois de ter eliminado na terceira ronda o Boavista (1-0), da I Liga.

“Águias” em prova de fogo

Duas horas depois do início do embate dos “leões”, entra em campo o tetracampeão Benfica, detentor do troféu, no recinto do Rio Ave, onde as duas equipas já empataram (1-1) na quarta jornada do campeonato, a partir das 21h00.



Os encarnados, que venceram na prova Olhanense (1-0) e Vitória de Setúbal (2-0), têm tido em Vila do Conde um terreno difícil nas últimas temporadas, embora somem cinco triunfos noutros tantos embates para a Taça -- incluindo a final de 2014 -- com o Rio Ave, que ocupa o sexto lugar do campeonato, e esta época já eliminou Sanjoanense (4-0) e Sp. Braga (1-0).

“Dragões” tem teste nos limites

Na quinta-feira, também o FC Porto, líder do campeonato, deverá ter uma tarefa complicada frente ao V. Guimarães, com a teórica vantagem de jogar em casa, naquela que é uma reedição da final de 2011.



Os “dragões” recebem o finalista da época passada e atual sétimo classificado da I Liga, que não vence no terreno azul e branco desde 1995/96, somando desde então apenas um empate, em 2004/05.



O FC Porto defronta pela segunda ronda consecutiva equipas do primeiro escalão, depois de ter eliminado o Portimonense (3-2), graças a dois golos nos descontos da segunda parte. Na terceira ronda, os “dragões” golearam o Lusitano de Évora (6-0).



Os vimaranenses também se estrearam na prova com vitória folgada sobre uma equipa alentejana, por 6-1, frente ao Vasco da Gama, da Vidigueira, antes de derrotarem o também primodivisionário Feirense (2-1).

Quem acompanha o Cova da Piedade

Os três “grandes” procuram juntar-se ao Cova da Piedade, da II Liga, que se qualificou para os quartos de final na passada quarta-feira, ao vencer na visita ao Marítimo no desempate através de grandes penalidades, por 4-2, depois de um nulo no tempo regulamentar e no prolongamento.



Os restantes representantes da I Liga, Desportivo das Aves e Moreirense, vão defrontar, respetivamente, União da Madeira e Santa Clara, do segundo escalão.



Nos quartos-de-final vai estar, pelo menos, uma equipa do Campeonato de Portugal, uma vez que Praiense e Farense se defrontam, na próxima quarta-feira, enquanto o Caldas, também do terceiro escalão, joga com a Académica, da II Liga, no último jogo da ronda, marcado para 30 de dezembro.

Eis o quadro completo de jogos da eliminatória:



- Quarta-feira, 6 dez:



Marítimo-Cova da Piedade, 0-0 (2-4 g.p.)





- Quarta-feira, 13 dez:



Moreirense-Santa Clara, 15h00



União da Madeira-Desportivo das Aves, 15h00



Sporting-Vilaverdense, 19h00



Rio Ave- Benfica, 21h00



- Quinta-feira, 14 dez:



FC Porto-Vitória de Guimarães, 20h15





- Sábado, 30 dez:



Caldas-Académica, 15h00