Benfica e Sporting na luta pelos "quartos" da Taça

Mário Aleixo - RTP 13 Dez, 2017, 06:35 / atualizado em 13 Dez, 2017, 06:36 | Taça de Portugal

Os encarnados, que venceram na prova Olhanense (1-0) e Vitória de Setúbal (2-0), têm tido em Vila do Conde um terreno difícil nas últimas temporadas, embora somem cinco triunfos noutros tantos embates para a Taça -- incluindo a final de 2014 -- com o Rio Ave, que ocupa o sexto lugar do campeonato e esta época já eliminou Sanjoanense (4-0) e Sporting de Braga (1-0).



Esta temporada, as duas equipas já se defrontaram em Vila do Conde, na quarta jornada do campeonato, num duelo que terminou empatado a uma bola.



O jogo está agendado para as 21h00, duas horas após o Sporting entrar em campo, no Estádio José Alvalade, perante o Vilaverdense, segundo classificado da Série A do Campeonato de Portugal.

Festa da Taça em Alvalade

Os "leões" chegam aos 'oitavos' após deixaram pelo caminho o Oleiros (4-2), também do terceiro escalão na terceira eliminatória, e o Famalicão (2-0), da II Liga, nos 16 avos.



Por seu lado, o Vilaverdense, equipa do distrito de Braga, vai tentar protagonizar nova surpresa na competição, depois de ter eliminado na terceira ronda o Boavista (1-0), da I Liga.

Os outros duelos

Ainda esta quarta-feira, em dois jogos que têm início marcado para as 15h00 e que colocam frente a frente equipas das I e II ligas, o Moreirense recebe o Santa Clara e o Desportivo das Aves desloca-se ao campo do União da Madeira.



O Cova da Piedade já assegurou a passagem aos 'quartos', após eliminar o Marítimo, num encontro disputado em 06 de dezembro.