Benfica e V. Setúbal querem ficar mais perto do Jamor

Mário Aleixo - RTP 18 Nov, 2017, 08:47 / atualizado em 18 Nov, 2017, 10:03 | Taça de Portugal

Os encarnados, detentores do troféu e terceiros classificados da I Liga, recebem a formação setubalense, 15ª colocada, a partir das 18h15, num encontro que vai ser arbitrado por João Capela.



Este vai ser o 21º embate entre as duas equipas para a Taça, num duelo em que o Benfica leva vantagem, com 10 triunfos, contra oito do Vitória de Setúbal, registando-se ainda dois empates.



Na equipa da Luz há três ausências por impedimentos físicos: Svilar, Júlio César e Rúben Dias (operado a uma apendicite).



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador da equipa da Luz, Rui Vitória, fala de duas grandes equipas em confronto e de uma vontade indómita de ganhar por parte do Benfica.





Programa e resultados da quarta eliminatória:



Também a equipa setubalense se apresenta no Estádio da Luz com algumas ausências por lesões e castigos: Patrick, Adebanjo e Yannick Djaló (lesionados), Vasco Fernandes e César (castigados).No lançamento do desafio o técnico dos sadinos, José Couceiro, fala de uma autêntica final e da necessidade óbvia de fazer golos para continuar em prova.Também este sábado, Rio Ave e Sp. Braga defrontam-se, a partir das 20h30, em Vila do Conde, naquele que vai ser o nono confronto entre os clubes para a competição, com seis deles nas meias-finais das últimas três edições da prova.Metade dos jogos terminaram empatados, contando-se ainda três triunfos dos bracarenses e um dos vila-condenses.A eliminatória iniciou-se na quinta-feira, com o Sporting a rexceber e vencer o Famalicão, da II Liga, por 2-0, enquanto o FC Porto também venceu na receção ao Portimonense por 3-2, num jogo em que os dois tentos da vitória azul e branca foram anotados já em tempo de descontosSporting (I) - Famalicão (II), 2-0FC Porto (I) - Portimonense (I), 3-2Benfica (I) - Vitória de Setúbal (I), 18h15Rio Ave (I) - Sporting de Braga (I), 20h30Oliveirense (CP) - Marítimo (I), 14h30Académica (II) - Nacional (II), 15h00União de Leiria (CP) - Desportivo das Aves (I), 15h00Moreirense (I) - Felgueiras (CP), 15h00União da Madeira (II) - Freamunde (CP), 15h00Caldas (CP) - Arouca (II), 15h00Farense (CP) - Leixões (II), 15h00Vizela (CP) - Vilaverdense (CP), 15h00Praiense (CP) - Vilafranquense (CP), 15h00 locais (16h00 em Lisboa)Ideal (CP) - Cova da Piedade (II), 15h00 locais (16h00 em Lisboa)Santa Clara (II) - Desportivo de Chaves (I), 15h00 locais (16h00 em Lisboa)Vitória de Guimarães (I) - Feirense (I), 20h15