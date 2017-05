Benfica e Vitória de Guimarães reencontram-se na final da Taça

28 Mai, 2017, 11:43 / atualizado em 28 Mai, 2017, 11:44 | Taça de Portugal

Desde essa derrota, por 2-1, que o Benfica não voltou a perder com o Vitória de Guimarães. O último encontro entre as duas equipas vai ficar mesmo na história dos encarnados: a goleada por 5-0 que permitiu ao Benfica conquistar o Tetracampeonato.



O Campeão Nacional quer agora fazer a dobradinha. O Vitória de Guimarães pretende conquistar o troféu pela segunda vez.

25 troféus conquistados

Recordista de títulos na Taça, com 25 troféus conquistados, e de finais, com 35 presenças, o Benfica saiu derrotado na única vez que defrontou os minhotos no Estádio Nacional, em 2013, num jogo que parecia ter lançado o clube para o ‘abismo’.



Em apenas 11 dias, entre 15 e 26 de maio, o Benfica perdeu a final da Liga Europa frente ao Chelsea (2-1), o título nacional, em resultado da derrota sofrida frente ao futuro campeão FC Porto, uma jornada antes, despedindo-se com a derrota frente aos vimaranenses, no Jamor.



O Benfica até esteve a ganhar, com um golo de Gaitán, aos 30 minutos, mas o Vitória consumou a reviravolta em apenas dois minutos, entre os 79 e 81, por intermédio de Soudani e Ricardo, e o jogo terminou com o avançado Cardozo a contestar abertamente o treinador Jorge Jesus e os adeptos a acenarem lenços brancos.



Quatro anos mais tarde, e já depois de os ‘encarnados’ terem arrebatado a edição de 2013/14 (1-0 ao Rio Ave), as duas equipas voltam a defrontar-se no jogo decisivo, mas os pressupostos para o encontro de domingo são diametralmente opostos.



O Benfica chega ao Jamor nos píncaros, após a conquista do inédito ‘tetra’, na expectativa de aumentar para 11 o seu próprio recorde de ‘dobradinhas’, bem como de vencer a 11.ª prova nacional das últimas 16 disputadas.

Na presente temporada, os ‘encarnados’ venceram os três encontros disputados frente aos minhotos, dois em Guimarães (2-0 para a I Liga e para a Taça da Liga) e um na Luz, a goleada por 5-0 que selou o inédito ‘tetra’ do Benfica.

"Reis dos pequenos"

Os minhotos foram os ‘reis dos pequenos’ do campeonato, que terminaram no quarto lugar, apenas atrás de Benfica, FC Porto e Sporting, e estão pela quinta vez no Jamor.



Benfica e Vitória de Guimarães defrontam-se este domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir das 17:15 horas, na final da 77.ª edição da Taça de Portugal.



O encontro é arbitrado pelo lisboeta Hugo Miguel e terá, em estreia absoluta, recurso a vídeo-árbitro, tarefa desempenhada por Jorge Sousa e Artur Soares Dias. A final do Jamor tem transmissão em direto na RTP1 e no site da RTP.



c/ Lusa