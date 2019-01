Benfica, FC Porto e SC Braga à espera de Feirense ou Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Jan, 2019, 08:51 / atualizado em 16 Jan, 2019, 08:51 | Taça de Portugal

Três dos quatro jogos dos quartos de final da Taça de Portugal, em futebol, estão jogados.



O Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 1-0.



Num jogo marcado pela boa entrada encarnada e pela escassez de ocasiões de golo, com as “águias” a manterem quase sempre o controlo das operações, o remate certeiro do avançado João Félix, de 19 anos, bastou para o Benfica garantir o apuramento para as meias-finais.



O treinador do Benfica, Bruno Lage, considerou justa a vitória da equipa encarnada.





O FC Porto venceu o Leixões por 2-1, já no prolongamento, com Hernâni a fazer o golo do triunfo.O campeão nacional fez sete mexidas relativamente ao “onze” que alinhou frente ao Sporting, com Fabiano na baliza, Mbemba no lugar do lesionado Maxi Pereira, Pepe a estrear-se entre os defesas centrais na vez de Éder MIlitão, Oliver no lugar do lesionado Danilo e Adrian, André Pereira e Fernando Andrade a render Brahimi, Marega e Soares.O técnico dos azuis e brancos, Ségio Conceição, admitiu que não esperava ir a prolongamento.O Sporting de Braga venceu o Desportivo das Aves por 2-1.Os “arsenalistas” do Minho qualificaram-se para as meias-finais ao vencer o detentor do troféu, por 2-1, num jogo decidido por Wilson Eduardo.O extremo bracarense inaugurou o marcador, aos 11 minutos, e fez o segundo, aos 41, nos dois casos tirando partido da sua capacidade de desmarcação, após várias trocas de bola no meio-campo ofensivo, reduzindo o Aves por Falcão, aos 70 minutos, na sequência de um pontapé de canto.O treinador adjunto do SC Braga, João Martins, fez a análise a um triunfo complicado.Com estes resultados, já se sabe que uma das meias-finais é entre o FC Porto e o SC Braga, com o primeiro jogo no Estádio do Dragão.Na outra meia-final, o Benfica fica à espera de saber quem recebe no Estádio da Luz. O adversário vai sair do jogo desta quarta-feira entre o Feirense e o Sporting.