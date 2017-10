Benfica, FC Porto e Sporting jogam em casa na Taça

Mário Aleixo - RTP 19 Out, 2017, 12:46 | Taça de Portugal

O sorteio realizou-se ao final da manhã desta quinta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, arredores de Lisboa.



Trinta e duas equipas avançam para esta fase da competição que terá lugar a 19 de novembro.



Benfica frente a V. Setúbal, FC Porto com o Portimonense e Sporting com o Famalicão são os destaques do sorteio.



Eis o quadro completo dos 16 jogos que compõem a quarta eliminatória:



U. Leiria-D. Aves



Académica-Nacional



Santa Clara-Chaves



Sp. Ideal-Cova da Piedade



FC Porto-Portimonense



Benfica-V. Setúbal



Rio Ave-Sp. Braga



U. Madeira-Freamunde



Vizela-Vilaverdense



V. Guimarães-Feirense



Caldas-Arouca



Sporting-Famalicão



Praiense-Vilafranquense



Farense-Leixões



Moreirense-Felgueiras



Oliveirense-Marítimo