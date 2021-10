Benfica já conta com vários internacionais a dois dias da estreia na Taça

O Benfica já contou no treino desta quinta-feira com os futebolistas internacionais Vlachodimos, Svilar, Vertonghen, João Mário, Nemanja Radonjic, Gonçalo Ramos e Yaremchuk, a dois dias de se estrear na Taça de Portugal.