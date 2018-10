Benfica "made in Portugal" enfrenta o Sertanense

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Out, 2018, 08:01 / atualizado em 18 Out, 2018, 08:01 | Taça de Portugal

O jogo entre o líder da I Liga, em igualdade com o Sp. Braga, e o oitavo classificado da série C do terceiro escalão -- que nunca se defrontaram - tem transmissão na RTP 1 e relato na Antena 1 e está marcado para as 20h45, no Estádio Cidade de Coimbra, devido à falta de condições do relvado do recinto da equipa da Sertã.





Os defesas Ferro e Pedro Amaral e o médio ofensivo Jota integram a lista para o encontro desta quinta-feira e podem vestir pela primeira vez a camisola da equipa sénior do Benfica em jogos oficiais, dando um sinal claro da importância crescente do centro de formção do Seixal.





Na convocatória revelada no site oficial do clube destacam-se ainda as chamadas do guarda-redes Bruno Varela e do lateral Corchia, que podem cumprir em Coimbra os primeiros minutos da época ao serviço dos encarnados.





Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador da equipa da Luz, Rui Vitória, fala da valorização do futebol quando confrontado com a mudança do local do jogo da Sertã para Coimbra.













A equipa lisboeta, que detém o recorde de títulos da competição, com 26 troféus conquistados, deverá aproveitar o jogo para alinhar com jogadores menos utilizados, perspetivando-se a estreia a titular nesta temporada do avançado brasileiro Jonas.





Do lado da formação beirã há o sonho de poder eliminar o Benfica e entrar para a história da prova, daí o jogo ter sido preparado com todo o afinco.









Numa ronda em que as equipas da I Liga jogam na condição de visitantes com adversários de divisões inferiores - evitando dessa forma defrontarem-se -, o campeão nacional FC Porto visita na sexta-feira o Vila Real, que alinha nos campeonatos distritais.O Sporting, derrotado na última final da prova pelo Desportivo das Aves, defronta no sábado o Loures, do Campeonato de Portugal, em Alverca, enquanto os detentores do troféu iniciam a defesa do título no domingo, no recinto do Sacavenense, também do terceiro escalão.