Benfica pragmático segue em frente na Taça de Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Out, 2018, 07:16 / atualizado em 19 Out, 2018, 07:16 | Taça de Portugal

Numa partida disputada no Estádio Cidade de Coimbra, os golos foram marcados por Rafa, aos 35 minutos, Gedson, 53, e Jonas, aos 68.





Com muitas alterações na equipa, o Benfica rubricou uma exibição segura e não deu espaço ao adversário, que raramente incomodou o guarda-redes Svilar.



Rui Vitória, treinador do Benfica, gostou da prestação da equipa e realça a prestação de alguns jogadores.







Do lado do Sertanense, o técnico João Manuel Pinto, elogiou o trabalho dos jogadores.









O Benfica é a primeira equipa apurada para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.





A terceira ronda da taça prossegue esta sexta-feira, com o FC Porto a jogar em casa do Vila Real, equipa dos distritais, e encerra no fim de semana com os restantes jogos, com destaque para a receção do Loures, do Campeonato de Portugal, ao Sporting.