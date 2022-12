Benfica recebe Sporting nos quartos de final da Taça de Portugal feminina

Além deste embate, ‘cabeça de cartaz’ dos quartos de final da prova, na qual o Benfica recebe o seu rival, registe-se que o sorteio ditou ainda a receção do Famalicão ao Damaiense, a visita do Sporting de Braga ao Clube Albergaria e a deslocação do Amora ao terreno da única equipa ‘sobrevivente’ do segundo escalão nacional, o Racing Power.



Entretanto, foram também sorteados hoje os jogos das meias-finais, que oporão o vencedor do jogo Benfica-Sporting ao do Famalicão-Damaiense e o vencedor do Racing Power-Amora ao do Clube Albergaria-Sporting de Braga.



Os quatro jogos desta fase vão decorrer no fim de semana de 21 de janeiro, enquanto os jogos das meias-finais, disputadas a duas mãos, estão marcadas para 15 de março e 30 de abril e grande final se disputará em 27 de maio de 2023.



Calendário dos quartos de final:



Racing Power (II) – Amora (I)



Clube Albergaria (I) – Sporting de Braga (I)



Famalicão (I) - Damaiense (I)



Benfica (I) - Sporting (I)



Meias-finais (1.ª mão):



Benfica/Sporting - Famalicão/Damaiense



Racing Power/Amora - Clube Albergaria/Sporting de Braga



Meias-finais (2.ª mão):



Famalicão/Damaiense - Benfica/Sporting



Clube Albergaria/Sporting de Braga - Racing Power/Amora