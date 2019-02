Benfica triunfa sobre Sporting na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal

Inês Geraldo - RTP Comentários 06 Fev, 2019, 22:49 | Taça de Portugal

Com muitas alterações no onze inicial, o Sporting entrou em campo a tentar dar uma imagem diferente daquela deixada no domingo, na derrota por 4-2 frente ao eterno rival. No entanto, o Benfica rapidamente tomou as rédeas do jogo e Gabriel rematou por cima ao sexto minuto.





Pouco depois, Seferovic galgou metros pelo campo e ainda antes de alcançar a área do Sporting, o suíço rematou forte ao lado, com a bola a desviar num jogador dos Leões.





Após o primeiro quarto de hora chega o golo do Benfica. Gabriel, isolado por Pizzi pela esquerda, rematou forte para o primeiro da noite. Remate em que Renan fica mal na fotografia, já que ainda toca na bola e deixa-a entrar na baliza.





O primeiro sinal de perigo do Sporting veio por intermédio de Bruno Fernandes. Jogada de transição dos Leões pela direita, Jovane segura e passa para o internacional português que remata forte para defesa de Mile Svilar. Na recarga, Luiz Phellype tentou marcar mas encontrava-se em fora-de-jogo.





Jardel saiu aos 37 minutos por lesão, dando lugar ao defesa Ferro, que se estreou na equipa principal do Benfica. No início da segunda metade, o Benfica reclamou grande penalidade por mão de Coates e o mesmo fez Acuña, numa jogada que terminou com o seu cabeceamento ao lado.





Aos 57 minutos, Wendel ficou isolado na cara de Svilar mas rematou muito ao lado. Rúben Dias subiu até à área contrária e cabeceou à figura de Renan. Poucos minutos depois o Benfica amplia o resultado.





João Félix aproveitou um cruzamento e a apatia na área do Sporting e cruzou para infelicidade de Tiago Ilori, que colocou o esférico na própria baliza. Três minutos depois, grande jogada dos encarnados pelo lado esquerdo, cruzamento de Seferovic e remate torto de Pizzi para fora.





Wendel esteve perto do golo até que Bruno Fernandes, de livre direto, marcou o golo da noite pontapé fulminante em que Svilar não conseguiu esboçar reação. Nos últimos minutos, já com Bas Dost e Diaby em campo, o Sporting tentou o golo do empate e ainda reclamou grande penalidade, em jogada que envolveu Franco Cervi.





Assim, a primeira mão da Taça de Portugal terminou com um triunfo do Benfica por 2-1, um resultado que mantém a eliminatória em aberto. No dia 2 de abril, os dois rivais eternos jogam em Alvalade por um lugar no Jamor.