Bilhetes à venda para a final da Taça de Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Mai, 2019, 11:12 / atualizado em 07 Mai, 2019, 11:12 | Taça de Portugal

O jogo está marcado para 25 de maio, às 17h15.



As hipóteses para adquirir os ingressos são três:



Para os adeptos do FC Porto a venda dos bilhetes é exclusiva a detentores de lugar anual.



No caso dos sportinguistas está restrita aos sócios com Gamebox.



A compra é ainda possível através do site oficial da FPF, a preços de 20, 30 e 40 euros.