Bilhetes para a final da Taça entre FC Porto e Sporting esgotam na FPF

Lusa Comentários 07 Mai, 2019, 16:47 | Taça de Portugal

A FPF não divulgou o número de ingressos que colocou em venda ‘online’ para a final de 25 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras, às 17h15, aos preços de 40, 30 e 20 euros.



"Os dois finalistas procederão à venda de bilhetes, de acordo com as regras e canais previamente definidos pelos clubes", explica o organismo, sobre a parte que cabe a cada um dos oponentes.



A federação esclarece que o evento está classificado para maiores de seis anos de idade, mas que crianças entre os três e os seis, "portadoras de bilhete válido", também podem assistir ao jogo, desde que um adulto apresente um "termo de responsabilidade devidamente preenchido".