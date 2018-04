Caldas e Aves perseguem o sonho de estar no Jamor

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Abr, 2018, 07:52 / atualizado em 18 Abr, 2018, 08:08 | Taça de Portugal

As duas equipas entram em campo com o mesmo sonho: estar pela primeira vez na sua história na final da competição no Estádio Nacional, no Jamor.



Na formação da Região Oeste não há castigos nem lesões.



Na antevisão da partida o treinador do Caldas, José Vala, revelou a estratégia a adotar pela sua equipa: apresentar uma defesa coesa para depois atacar assente no crer dos seus jogadores.





No Aves há uma única baixa, Sami está lesionado.Quanto à formação nortenha faz da humildade e ambição as suas armas para levar de vencida o adversário, embora o técnico do Aves, José Mota, recuse que a sua equipa entre com o estatuto de favorita.Ao início da tarde partem da vila das Aves dez autocarros com adeptos para dar apoio à equipa a que se juntarão mais apoiantes que viajarão em viaturas próprias.A final da Taça de Portugal está marcada para 20 de maio, no Estádio Nacional, no Jamor.