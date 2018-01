Caldas está a viver um momento único e histórico

Mário Aleixo - RTP 11 Jan, 2018, 12:28 / atualizado em 11 Jan, 2018, 12:29 | Taça de Portugal

O líder do clube referiu que “todos (caldenses) sentimos que entrámos para a história da cidade, do clube e quiçá do futebol português”.



Entrevistado pelo jornalista Eduardo Gonçalves o presidente do Caldas admitiu que estava a sentir “uma alegria imensa e uma enorme satisfação por fazer as pessoas felizes”.





Jorge Reis que dormiu uma hora, a hora e meia, continuava na manhã desta quinta-feira, no seu local de trabalho, a receber as felicitações das pessoas e desabafou: “É agradável ver o sorriso nos rostos de todos”.Agora segue-se as meias-finais disputadas a duas mãos frente ao Desportivo das Aves, primeiro a Norte e depois na região Oeste.Jorge Reis ainda não teve tempo para pensar nesse duplo confronto e limitou-se a dizer: “Será difícil porque o Aves tem outros atributos que nós não temos mas estes atletas e equipa técnica fazem-nos sonhar de que tudo é possível”.O líder do Caldas recordou que para trás a sua equipa já deixou o Arouca, Académica, Farense e Cesarense e quando assim é “algo pode acontecer de maravilhoso e isso era estarmos no Jamor”.