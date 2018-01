Cova da Piedade sonha surpreender o Sporting

Mário Aleixo - RTP 10 Jan, 2018, 12:34 / atualizado em 10 Jan, 2018, 12:34 | Taça de Portugal

A esperança de manter o estatuto de “tomba-gigantes” na Taça de Portugal está viva entre todos os elementos do Clube Desportivo da Cova da Piedade.



Depois de eliminar o Marítimo, no Funchal, a equipa da margem sul do Tejo mantém a esperança de continuar a fazer história na prova.



Em declarações à Antena 1, o vice-presidente Alberto Cardoso, traduz essa essa ambição com as seguintes palavras: “Não temos nada a perder, o Sporting é que tem”.





O Estádio do Bonfim será o palco do jogo. A deslocação para a cidade do Sado foi motivada pela impossibilidade de realizar, em tempo útil, as obras exigidas para o campo dos piedenses cumprir os requisitos exigidos pela federação mas tal facto não assusta a equipa.Para Alberto Cardoso este jogo é especial dado que foi colega do atual treinador do Sporting no Estrela da Amadora quando ambos representavam o clube amadorense.Tal facto leva o dirigente do Cova da Piedade a revelar: “Já na altura se adivinhava um treinador em potência, embora só fosse jogador. É difícil haver melhor”.Cova da Piedade e Sporting defrontam-se, a partir das 20h30, no Estádio do Bomfim.Recorde-se que os dois clubes já se defrontaram por quatro vezes para a Taça de Portugal, sempre com vitórias da equipa de Alvalade.