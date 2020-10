Covid-19: Jogador infetado e dois inconclusivos no Rebordelo adiou jogo da Taça

“Dos testes que realizámos à estrutura antes do jogo, três tiveram resultado inconclusivo e, após estes terem sido novamente testados, um jogador teve teste positivo e dois novamente inconclusivos”, explicou Alberto Dias, líder do clube do campeonato distrital da Associação de Futebol de Bragança.



Em declarações à Lusa, o presidente do Rebordelo, do concelho de Vinhais, referiu ainda que, face a estes resultados, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) optou pelo adiamento do encontro da segunda eliminatória da Taça de Portugal, diante do Varzim, da II Liga, agendado para hoje.



Alberto Dias garantiu que o clube estava preparado para jogar sem aqueles três jogadores, mas que a FPF optou por aplicar “o princípio de precaução”.



Numa nota publicada esta madrugada no sítio oficial na Internet, o Varzim transcreveu o comunicado da FPF, no qual explica que, após ter sido “ponderado o risco para a saúde pública” e a “aplicação do princípio da precaução”, a entidade decidiu adiar o jogo, “uma vez que existem datas disponíveis para o efeito”.



A FPF anunciou ainda que o encontro da segunda eliminatória da Taça de Portugal irá jogar-se em 28 de outubro (quarta-feira), às 15:00, em Rebordelo, no concelho de Vinhais, “salvo acordo dos clubes em contrário dentro das próximas 48 horas e posterior aprovação da FPF nos termos regulamentares”.



O presidente do Rebordelo acrescentou também que irá procurar junto do Varzim encontrar outra data para o desafio, pelo facto de “99% dos jogadores terem outras ocupações que não seja o futebol”.



“Será difícil ter os jogadores disponíveis para jogarem durante o dia a meio da semana”, lembrou.



Alberto Dias referiu ainda as dificuldades financeiras que os testes à covid-19 causam no orçamento do clube, que é para toda a temporada de 16 mil euros.



