Desportivo das Aves segue em frente na Taça de Portugal

Lusa 13 Dez, 2017, 18:12 | Taça de Portugal

No estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, uma exibição segura e eficaz do Desportivo das Aves permitiu ao clube orientado por Lito Vidigal seguir em frente na Taça de Portugal, numa tarde em que Amilton sobressaiu com um 'hat-trick' perante o seu antigo clube.



O jogo começou em bom ritmo e com várias oportunidades para os dois lados, mas, depois de uma nova situação criada pelos insulares o árbitro João Pinheiro terá errado e considerado que o derrube de José Chastre a Amilton foi no interior da grande área e apontou para a marca de penálti. Paulo Machado converteu o castigo e adiantou o Desportivo das Aves no marcador, aos 20 minutos.



A partir daí o Desportivo das Aves ganhou um claro ascendente, perante algum desnorte da formação madeirense, e, aos 34 minutos, Ryan Gauld lançou Amilton, que evitou Alhassane Sylla e rematou cruzado, fora do alcance de José Chastre.



O União da Madeira procurou responder, mas foi o Desportivo das Aves a chegar a novo golo, por Rodrigo Defendi já bem perto do intervalo (45).



Na segunda parte, os avenses acabaram com qualquer intenção de reação contrázria, ao anotarem o quarto golo logo aos 48 minutos, através de Amilton.



O Desportivo das Aves aproveitou o descontrolo emocional da equipa madeirense para chegar a novo golo e novamente por Amilton, aos 60 minutos, concluindo na pequena área um centro de Mama Baldé.



O União da Madeira ainda reduziu por Flávio Silva (67), mas o destino da eliminatória há muito estava traçado. Ainda antes do final, aos 83 minutos, Flávio Silva propiciou a Adriano Facchini uma boa intervenção.