Domingos Paciência acredita num clássico sem poupanças

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Abr, 2018, 12:29 / atualizado em 18 Abr, 2018, 12:29 | Taça de Portugal

Domingos Paciência acredita que as duas equipas vão entrar com tudo para vencer o clássico | Lusa

Sporting e FC Porto jogam, a partir das 20h30, no Estádio José Alvalade, o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, em futebol. No primeiro desafio os “dragões” venceram por 1-0.



Uns mais cansados que outros mas clássico é clássico e a motivação vai empurrar uma das equipas para a grande final do Jamor marcada para 20 de maio.



Domingos Paciência não tem dúvidas e diz que os treinadores Jorge Jesus e Sérgio Conceição sabem que ganhar o troféu é muito importante esta época e por isso vão meter as melhores equipas em campo sem olharem a poupanças, como revelou ao jornalista da Antena 1, Fernando Eurico.





Troféu é troféu e ambos querem chegar ao encontro decisivo para aumentar a lista de vitórias.O jogo tem cariz diferente porque é a eliminar. O Sporting tem que fazer mais pela vida para inverter a situação porque perdeu a primeira mão por 1-0 mas os dois conjuntos estão num bom momento desportivo.