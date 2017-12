Duarte Sá deseja Rio Ave atrevido frente ao Benfica

Mário Aleixo - RTP 12 Dez, 2017, 12:23 / atualizado em 12 Dez, 2017, 12:23 | Taça de Portugal

Esta época as equipas já empataram (1-1) na quarta jornada do campeonato.



Para a taça os encarnados venceram Olhanense (1-0) e Vitória de Setúbal (2-0), e têm tido em Vila do Conde um terreno difícil nas últimas temporadas, embora somem cinco triunfos em outros tantos embates para a taça -- incluindo a final de 2014 -- com o mesmo Rio Ave.



Duarte Sá capitaneou o Rio Ave há 33 anos na primeira final da taça dos vila-condenses. O antigo futebolista tem expetativas altas para a competição desta época.



Os verde e brancos já eliminaram o Sp. Braga e têm frente ao Benfica possibilidade de afastar mais um sério candidato à vitória final até porque a distância entre os emblemas é cada vez menor.



Entrevistado pelo jornalista da Antena 1, Paulo Vidal, o ex-jogador defende que este é claramente um jogo de tripla.





O Benfica está avisado das dificuldades que vai ter.Ao início da tarde o treinador Miguel Cardoso faz a antevisão do jogo no Estádio do Rio Ave.O Benfica pela voz de Rui Vitória também faz o lançamento do encontro, a partir das 16h30.Duarte Sá jogou apenas num clube, o “seu” Rio Ave entre 1973/74 e 1985/86.