Eliminatória em aberto. Desp. Aves vence pela margem mínima

Inês Geraldo - RTP Comentários 28 Fev, 2018, 22:44 / atualizado em 28 Fev, 2018, 22:55 | Taça de Portugal

O Caldas, equipa da terceira divisão, vem de um percurso imaculado na Taça de Portugal e o embate entre o primodivisionário Desportivo das Aves e a equipa das Caldas da Rainha entusiasmou os adeptos de futebol.



João Rodrigues, o melhor marcador português em campeonatos nacionais, entrou na partida a mostrar que o Caldas não estava na Vila das Aves para defender. Um remate torto, mas perigoso lançou o mote para o jogo em que a claque do Caldas se destacou.



Com o passar dos minutos, o Desportivo das Aves foi tomando conta do jogo, tendo sempre em atenção as investidas do adversário. Amilton deu o primeiro aviso, para uma grande defesa de Luís Paulo, guarda-redes do Caldas que foi o melhor jogador em campo.





Segunda parte mantém esperança do Caldas

O primeiro lance de maior polémica surge com a marcação de uma grande penalidade a favor da equipa da casa. Paulo Machado avançou para a marca de 11 metros, rematou e viu Luís Paulo a fazer uma boa defesa. O que não aconteceu numa segunda grande penalidade.O guardião dos Caldas cometeu novo pontapé de penálti que esteve perto de defender. À segunda foi de vez. Nildo Petrolina bateu rasteiro e festejou pela primeira e única vez na noite. Luís Paulo ainda tocou na bola mas não foi capaz de parar o pontapé do brasileiro.A fechar a primeira parte, Quim teve de se aplicar. Um pontapé forte de João Rodrigues levou selo de golo e o guardião avense defendeu com dificuldade.Nos segundos 45 minutos, o Desportivo das Aves entrou melhor. A dominar a partida esteve perto do segundo golo mas a argúcia defensiva do Caldas não permitiu aumentar o marcador. Arango, aos 62 minutos, rematou forte quando descaído pela direita com o esférico a bater na malha lateral da baliza de Luís Paulo.Aos 73 minutos, surge mais um lance polémico. Após a marcação de um pontapé de canto, o Caldas reclama grande penalidade. Gonçalo Martins, árbitro da partida, consultou o VAR e mandou a partida seguir.Até ao fim do jogo, Luís Paulo voltou a ser protagonista com uma monstruosa defesa a remate de Amilton. Arango voltaria a testar os reflexos do guardião do Caldas aos 89 minutos, com Luís Paulo a voltar a vencer o duelo.Numa partida emocionante, o Desportivo das Aves é um justo vencedor mas o Caldas sai da Vila das Aves com um resultado que mantém em aberto a eliminatória. Destaque ainda para a falange de apoio da equipa das Caldas da Rainha. Foram mais de 1500 adeptos que fizeram ouvir-se durante os 90 minutos.Veja o resumo da partida: