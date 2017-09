Equipas da I Liga estreiam-se na Taça de Portugal

Mário Aleixo - RTP 28 Set, 2017, 08:33 / atualizado em 28 Set, 2017, 08:33 | Taça de Portugal

O regulamento da prova determina que todos os primodivisionários jogarão na qualidade de visitantes, o que, na prática, significa que as equipas do escalão principal, entre as quais o Benfica, detentor do troféu, não poderão defrontar-se nesta ronda.



A mesma condicionante aplicou-se na eliminatória anterior aos clubes da II Liga, mas isso não impediu que seis deles fossem eliminadas, entre eles a Oliveirense, que caiu perante o Vila Real, dos campeonatos distritais.



Vilafranquense, Amarante, Vizela, Moura e Merelinense, todos do Campeonato de Portugal (terceiro escalão), também desempenharam o papel de "tomba gigantes" na segunda ronda, tendo afastado respetivamente Penafiel, Varzim, Sporting da Covilhã, Gil Vicente e Real Massamá.



No sorteio da terceira ronda, cujos encontros estão previstos para 15 de outubro, estarão as 18 equipas da I Liga, nove da II Liga, 33 do Campeonato de Portugal e quatro dos Distritais, o Vila Real, o Lusitano, o Alta Lisboa e o Alcains.



O Benfica, tetracampeão nacional de futebol, além de detentor do troféu, é o recordista de títulos na Taça de Portugal, com 26 conquistados.