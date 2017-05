Faltam quatro dias para a festa do Jamor

Mário Aleixo - RTP 24 Mai, 2017, 08:51 / atualizado em 24 Mai, 2017, 08:59 | Taça de Portugal

A quatro dias de distância do desafio as duas equipas preparam as melhores estratégias para travar o antagonista.



A equipa lisboeta treina esta quarta feira, no relvado do Jamor, com todo o plantel apto à exceção e Jardel que se encontra lesionado. Em relação ao último jogo assinala-se o regresso de Carrillo que esteve fora por castigo.



A formação vimaranense também tem todos os jogadores operacionais numa altura em que o treinador Pedro Martins parece ter poucas dúvidas sobre o “onze” a apresentar no jogo da final.



A quatro dias de distância os eleitos do técnico dos minhotos parecem ser os seguintes: Douglas; Bruno Gaspar, Josué, Pedro Henrique e Konan; Zungu, Rafael Miranda e Hurtado; Hernâni, Marega e David Teixeira.



A equipa nortenha prepara o encontro diariamente no estádio D. Afonso Henriques. Na sexta feira parte, depois do almoço, para Sintra onde estagiará até à hora do jogo.



A equipa treina sábado de manhã no estádio do Jamor, na sessão agendada pela Federação Portuguesa de Futebol.



Também no sábado os dois treinadores, Rui Vitória e Pedro Martins, fazem a antevisão da partida em conferência de imprensa.



Benfica e Vitória de Guimarães reeditam a final da Taça de Portugal de 2013 este domingo.