Famalicão e FC Porto iniciam caminho para a final da Taça de Portugal

No caso de manter esta posição, o conjunto comandado por João Pedro Sousa tem garantido o apuramento para as taças europeias, ou via Taça de Portugal, se vencer a prova, rumo à Liga Europa, ou pelo campeonato, para a Liga Conferência Europa.



Na Taça de Portugal, o Famalicão procura a primeira presença na final, enquanto o FC Porto vai em busca da 33.ª – o recorde é do Benfica, com 38 -, sendo que conta 18 títulos, menos oito do que os encarnados.



O encontro da segunda mão está marcado para o Estádio do Dragão, no Porto, em 4 de maio, pelas 20h30.



A final disputa-se em 4 de junho, no Estádio Nacional, no Jamor, e o Sporting de Braga já garantiu o apuramento, ao bater na outra meia-final o Nacional, a II Liga, por um total de 7-2 (5-0 fora e 2-2 em casa).



O encontro entre o Famalicão e o FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, está marcado para as 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão, em Vila Nova de Famalicão, com arbitragem de Gustavo Correia.



No caso de manter esta posição, o conjunto comandado por João Pedro Sousa tem garantido o apuramento para as taças europeias, ou via Taça de Portugal, se vencer a prova, rumo à Liga Europa, ou pelo campeonato, para a Liga Conferência Europa.Na Taça de Portugal, o Famalicão procura a primeira presença na final, enquanto o FC Porto vai em busca da 33.ª – o recorde é do Benfica, com 38 -, sendo que conta 18 títulos, menos oito do que os encarnados.O encontro da segunda mão está marcado para o Estádio do Dragão, no Porto, em 4 de maio, pelas 20h30.A final disputa-se em 4 de junho, no Estádio Nacional, no Jamor, e o Sporting de Braga já garantiu o apuramento, ao bater na outra meia-final o Nacional, a II Liga, por um total de 7-2 (5-0 fora e 2-2 em casa).O encontro entre o Famalicão e o FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, está marcado para as 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão, em Vila Nova de Famalicão, com arbitragem de Gustavo Correia.

A formação da casa chega ao encontro depois de três vitórias consecutivas, todas no campeonato, em Paços de Ferreira e nas receções a Vitória de Guimarães e Marítimo, enquanto os "dragões" venceram os derradeiros quatro embates.O ciclo vitorioso dos portistas, também no campeonato, teve início na receção ao Portimonense (1-0) e prosseguiu na Luz, onde o "onze" de Sérgio Conceição transformou uma desvantagem de 13 pontos (0-1) em apenas sete (2-1), para o líder Benfica.Depois, o FC Porto venceu ainda o Santa Clara por 2-1, no Dragão, e em Paços de Ferreira, por 2-0, seguindo, no campeonato, apenas a quatro pontos dos encarnados, enquanto o Famalicão é sexto e está na luta pelos lugares europeus.Os detentores do troféu estão quase na máxima força e onde João Mário parece ser o único indisponível e Pepe está moralizado com a renovação do contrato.