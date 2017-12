Farense vence Praiense e segue na Taça de Portugal

Lusa 13 Dez, 2017, 19:15 | Taça de Portugal

A equipa do Algarve desde cedo tomou conta do encontro e mostrou mais qualidade de jogo perante um Praiense que, apesar de ter jogado em casa, demonstrou algum nervosismo e esteve longe das suas melhores exibições. O Farense segue na Taça de Portugal com um único golo marcado aos 23 minutos por Fabrício.



Aos 23 minutos, Fabrício fez o único golo da partida através de um cabeceamento, a responder a cruzamento de Jorge Ribeiro, permiti ndo aos cerca de trinta adeptos do Farense celebrarem o golo no Estádio Municipal da Praia da Vitória, na ilha Terceira.



A formação açoriana, aos 58 minutos, dispôs de uma das melhores hipóteses para igualar, mas o remate de Filipe Andrade saiu ao lado da baliza de Hugo Marques.



O Farense, mais forte fisicamente e com um futebol de melhor qualidade, 'segurou' a vantagem de 1-0 e garantiu a presença nos quartos de final da Taça de Portugal.