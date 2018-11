FC Porto alerta na Taça para a receção ao Belenenses

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Nov, 2018, 08:20 / atualizado em 23 Nov, 2018, 08:20 | Taça de Portugal

O Benfica, quarto classificado do escalão principal, recebeu na quinta-feira o Arouca, 13.º colocado da II Liga e venceu com dificuldades por 2-1, numa altura em que o treinador Rui Vitória estava sob pressão devido a uma série negativa de três derrotas e um empate, quebrada pelo triunfo no último jogo, com o Tondela, por 3-1.



A equipa da Luz, recordista de títulos com 26 troféus na competição, era clara favorita frente a um adversário que tinha vencido oito das 10 vezes em que se tinham defrontado.



Azuis e brancos avisados no Dragão







O campeão nacional protagoniza um dos três embates entre equipas da I Liga.





Sporting em Vildemoinhos na estreia de Keizer



Aves e os outros

O FC Porto regressa à competição duas semanas após o triunfo por 1-0 sobre o Sp. Braga, que lhe permitiu isolar-se no comando do campeonato, após a interrupção para os jogos de seleções.Apesar de ter um saldo muito positivo no histórico global de confrontos com o Belenenses, o cenário inverte-se quando se aplica apenas à Taça de Portugal, com os azuis do Restelo a apresentarem um balanço de sete vitórias e cinco derrotas, tendo-se registado sete empates.Já nesta época, a equipa portuense teve muita dificuldade para vencer o Belenenses no Estádio Nacional, na segunda jornada do campeonato, marcando o golo do triunfo por 3-2 aos 90+6 minutos, pelo defesa brasileiro Alex Telles, de grande penalidade.Este sábado, o palco será o Estádio do Dragão, onde o FC Porto deverá alinhar sem os lesionados Aboubakar e Brahimi, no único jogo da quarta ronda entre equipas que já ergueram o troféu, atualmente, na posse do Desportivo das Aves.Também este sábado, o Sporting, segundo classificado da I Liga e finalista vencido da Taça de Portugal na época passada, enfrenta pela primeira vez o Lusitano Vildemoinhos, quinto posicionado da Série B do Campeonato de Portugal, equivalente ao terceiro escalão.O jogo marcará a estreia de Marcel Keizer como treinador da equipa de Alvalade, na sequência da rescisão com o treinador José Peseiro, que deixou o comando técnico do clube em 1 de novembro, após a derrota por 2-1 na receção ao Estoril Praia, do segundo escalão, em jogo da Taça da Liga.Além do encontro entre o FC Porto e o Belenenses, os 16 avos de final da Taça de Portugal proporcionam mais dois embates entre primodivisionários, entre Marítimo (13.º classificado) e Feirense (15.º) e entre Santa Clara (nono) e Desportivo de Chaves (18.º e último).O Desportivo das Aves, também da I Liga, continua a defesa do título conquistado de forma sensacional há seis meses, deslocando-se ao reduto do secundário Cova da Piedade, enquanto o Sp. Braga, terceiro posicionado da divisão principal, recebe o Praiense, do Campeonato de Portugal.O Vale Formoso, que foi eliminado nas duas primeiras rondas, mas foi repescado em ambas -- na segunda devido à utilização irregular de um jogador por parte da União de Leiria -- e o Silves são os sobreviventes dos distritais, que tentam prosseguir a aventura frente ao Tondela e ao Rio Ave.