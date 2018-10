FC Porto, Benfica e Sporting conhecem adversários na Taça de Portugal

RTP Comentários 26 Out, 2018, 16:13 | Taça de Portugal

Esta sexta-feira realizou-se o sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal. O FC Porto é a equipa dos três grandes que tem a tarefa mais complicado, ao receber o Belenenses (do primeiro escalão do futebol português), no Estádio do Dragão.

O Benfica, que deixou para trás o Sertanense na terceira eliminatória, joga em casa com o Arouca, da II Liga.

O Sporting, finalista vencido na época passada, vai deslocar-se até ao distrito de Viseu, ao terreno do Lusitano de Vildemoinhos, conjunto do Campeonato de Portugal, terceiro escalão, que na ronda anterior eliminou o primodivisionário Nacional.

O Desportivo das Aves, detentor do troféu, visita o Cova da Piedade, equipa da II Liga que eliminou o Portimonense, enquanto o Sporting de Braga recebe o Praiense, do Campeonato de Portugal.

Os jogos da quarta eliminatória estão marcados para 25 de novembro.

(c/ Lusa)