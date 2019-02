FC Porto e Benfica mais perto da final do Jamor

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Fev, 2019, 08:24 / atualizado em 27 Fev, 2019, 08:24 | Taça de Portugal

O FC Porto venceu o SC Braga por 3-0, no Dragão, resultado que coloca os azuis e brancos em posição privilegiada para garantirem presença na final do Jamor.



A equipa da cidade Invicta materializou o triunfo frente aos “arsenalistas” do Minho com golos de Alex Telles, Soares e Brahimi.



No final da partida os dois treinadores fizeram a análise ao jogo.



Pragmático o treinador dos portistas, Sérgio Conceição, disse: "Temos de ter respeito pelo clube com quem estamos a disputar esta meia-final, mas é verdade que conseguimos uma vantagem que nos deixa contentes, mesmo sabendo que ainda faltam mais 90 minutos”.



O técnico dos bracarenses, Abel Ferreira, considerou: "A entrada no jogo até foi equilibrada, mas depois o FC Porto criou duas oportunidades e fez um golo. Não está em causa o domínio do FC Porto, mas o 3-0 é um resultado demasiado penalizador, até porque podíamos ter feito golos”.





Benfica - Sporting, 2-1FC Porto - SC Braga, 3-0A 2.ª mão realiza-se a 2 de abril com o Sporting-Benfica e 4 do mesmo mês com o encontro SC Braga-FC Porto.