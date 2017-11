FC Porto e Portimonense jogam tudo pela Taça

Mário Aleixo - RTP 17 Nov, 2017, 08:25 / atualizado em 17 Nov, 2017, 08:25 | Taça de Portugal

FC Porto, líder da I Liga de futebol, e Portimonense, 12º classificado, jogam esta sexta-feira o acesso aos oitavos-de-final da Taça de Portugal, fase a que os "dragões" tentam regressar, depois da eliminação precoce na última temporada.



Ausentes da final desde 2015/16 e sem vencer a prova desde 2010/11, os azuis e brancos procuram juntar-se ao Sporting, quer foi a primeira equipa a qualificar-se para a ronda seguinte, ao bater em casa o Famalicão, por 2-0, na quinta-feira, no jogo de abertura da quarta eliminatória.



Para este encontro com a formação algarvia, três vezes semifinalista na década de 1980, o técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, continua a não poder contar com os lesionados Otávio, Marega e Soares, aos quais se juntou Herrera.



O treinador dos "dragões", Sérgio Conceição, receia sempre os jogos que se seguem aos compromissos das seleções.





Eis o programa completo e resultados da quarta eliminatória:



Do lado dos algarvios, o técnico Vítor Oliveira está consaciente das dificuldades que o desafio apresenta mas não desiste de acreditar que é possível surpreender os portistas.Na equipa de Portimão há uma mão cheia de lesionados: Ricardo Pessoa, Inácio, Chidera, Ryuki e Paulinho.FC Porto e Portimonense defrontam-se pela terceira vez na prova, depois de duas eliminatórias favoráveis os "dragões": goleada por 13-1, em 1956, e triuinfo por 2-0, em 1985. Já esta temporada, o FC Porto bateu em casa a equipa de Portimão, por 5-2, em jogo da sétima jornada do campeonato.O encontro realiza-se a partir das 20h30, com arbitragem de Artur Soares Dias, e trelato na Antena 1 com o jornalista Fernando Eurico, a reportagem de Cláudia Martins e os comentários de Manuel Queiroz.Sporting (I) - Famalicão (II), 2-0FC Porto (I) - Portimonense (I), 20h30.Benfica (I) - Vitória de Setúbal (I), 18h15Rio Ave (I) - Sporting de Braga (I), 20h30Oliveirense (CP) - Marítimo (I), 14h30Académica (II) - Nacional (II), 15h00União de Leiria (CP) - Desportivo das Aves (I), 15h00Moreirense (I) - Felgueiras (CP), 15h00União da Madeira (II) - Freamunde (CP), 15h00Caldas (CP) - Arouca (II), 15h00Farense (CP) - Leixões (II), 15h00Vizela (CP) - Vilaverdense (CP), 15h00Praiense (CP) - Vilafranquense (CP), 15h00 locais (16h00 em Lisboa)Ideal (CP) - Cova da Piedade (II), 15h00 locais (16h00 em Lisboa)Santa Clara (II) - Desportivo de Chaves (I), 15h00 locais (16h00 em Lisboa)Vitória de Guimarães (I) - Feirense (I), 20h15