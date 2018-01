FC Porto e Sporting procuram marcar encontro nas meias-finais

Lusa 08 Jan, 2018, 13:10 / atualizado em 08 Jan, 2018, 13:10 | Taça de Portugal

O clássico entre 'dragões' e 'leões' promete marcar o curso da época futebolística 2017/2018, com os rivais a terem de defrontar-se nas meias-finais da Taça da Liga, além de manterem um intenso braço-de-ferro pela conquista do título nacional.



Caso confirmem o favoritismo que lhes é atribuído, as equipas treinadas por Jorge Jesus e Sérgio Conceição medirão forças por três vezes em pouco mais de um mês: 24 de janeiro, para a Taça da Liga, 28 de fevereiro, na primeira mão da Taça de Portugal e 04 de março, num embate decisivo para o campeonato.



Enquanto a equipa de Alvalade vai deslocar-se na quarta-feira ao estádio do atual 13.º classificado da II Liga, os portuenses visitarão no dia seguinte o reduto do Moreirense, que ocupa o 15.º lugar no escalão principal.



Se o peso da história prevalecer, o Sporting pode já preparar o embate das meias-finais, pois venceu todos os quatro confrontos com o Cova da Piedade na prova -- referentes a duas eliminatórias, entre 1961 e 1962 -, apresentando um saldo esmagador de golos marcados e sofridos (21-4).



O FC Porto tem um registo menos favorável nas deslocações a Moreira de Cónegos - em todas as competições -, tendo vencido por quatro vezes, empatado três e sofrido duas derrotas, precisamente, nos dois últimos jogos, ambos na época passada.



Também na quarta-feira, o Rio Ave, que eliminou nos oitavos de final o Benfica, detentor do troféu e recordista de títulos, com 26 cetros, recebe o Desportivo das Aves, num duelo entre o quinto e o 14.º posicionados da I Liga.



No mesmo dia, o Caldas, oitavo colocado na Série D do Campeonato de Portugal, vai receber o Farense, líder destacado da Série E, o que assegura antecipadamente a presença de uma equipa do terceiro escalão nas meias-finais da Taça de Portugal.





Programa dos quartos de final da Taça de Portugal:



- Quarta-feira:





Caldas (CP) - Farense (CP), 18:00.

Rio Ave (I) - Desportivo das Aves (I), 19:00.

Cova da Piedade (II) - Sporting (I), 20:30.

Moreirense (I) - FC Porto (I), 20:30.

- Quinta-feira: