FC Porto leva a Vila Real a festa da Taça de Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Out, 2018, 07:44 / atualizado em 19 Out, 2018, 07:44 | Taça de Portugal

Frente a frente duas equipas que estão em divisões opostas do quadro competitivo nacional o FC Porto na I Liga e o Vila Real no campeonato distrital.



Na equipa transmontana Eduardo Pereira está lesionado e Fred castigado.





Como confessou na antevisão do desafio nos dias que antecederam o jogo o treinador dos vilarealenses, Patrick Canto, foi mais psicólogo do que treinador para controlar a ansiedade do grupo.





Quanto ao capitão Fred estará ausente mas afiança que os seus companheiros, embora ansiosos, prometem dar tudo apra surpreender a equiap campeã nacional.









Na conferência de imprensa de antevisão da partida o técnico dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, lembrou que os emblemas não ganham jogos e é preciso fazer por merecer a vitória.









Houve melhoramentos nos balneários e face à limitação dos lugares, apenas 4000, os portistas abdicaram da receita a favor do clube de Vila Real e em contrapartida o clube da Invicta irá recebeu 1300 bilhetes em vez de 600.





O relato do jogo é na Antena 1 com o jornalista Carlos Rui Abreu, a reportagem do Paulo Vidal e os comentários do Manuel Queiroz.



Na equipa portista há três lesionados: Otávio, Hernâni e Aboubakar.Para a realização do desafio foi reforçada a potência da iluminação do recinto municipal, de forma a garantir a transmissão televisiva.A festa do futebol volta aos campos de norte a sul do país e ilhas com a realização da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, que começou na quinta-feira e termina domingo, com a realização de 32 jogos.