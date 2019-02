FC Porto e Sporting de Braga entram esta terça-feira em campo para disputar a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Sérgio Conceição e Abel Ferreira manifestaram a vontade de estar no Jamor em maio e apostam num grande jogo. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato desta grande partida em direto na Antena 1