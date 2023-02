FC Porto visita Viseu à procura das "meias" da Taça

Os "dragões", que venceram 18 taças de Portugal, estão a atravessar uma das melhores fases da temporada, com sete vitórias consecutivas, e encontram o Académico de Viseu quatro dias antes da visita ao Sporting, para a I Liga.Para o encontro marcado para as 20h45, no Estádio do Fontelo, em Viseu, o FC Porto não pode contar com Otávio e Stephen Eustáquio, entre outros, naquele que será o segundo encontro esta temporada entre portistas e viseenses, depois de o FC Porto ter vencido o Académico de Viseu, por 3-0, nas meias-finais da Taça da Liga, há precisamente duas semanas.O Académico de Viseu está pela segunda vez nos quartos de final da Taça de Portugal, procurando repetir a presenças nas meias-finais de 2019/20, nas quais foi eliminado pelos azuis e brancos.





Na antevisão do encontro Sérgio Conceição espera um jogo difícil, enquanto Jorge Costa quer retificar a imagem deixada na derrota na Taça da Liga.