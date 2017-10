Festa da Taça de Portugal volta aos estádios do país

Mário Aleixo - RTP 11 Out, 2017, 10:27 / atualizado em 11 Out, 2017, 10:27 | Taça de Portugal

O primeiro desafio está marcado para quinta-feira e coloca frente a frente Oleiros e Sporting, a partir das 20h15, na Beira Baixa.



Para sexta-feira à mesma hora, no Estádio do Restelo em Lisboa, defrontam-se Lusitano de Évora e FC Porto, na casa emprestada dos eborenses.



Sábado é dia de entrar em ação o Benfica que se desloca ao sul do país para jogar com o Olhanense, a partir das 19h00, no Estádio do Algarve.



No mesmo dia há mais cinco jogos: Vasco da Gama-V. Guimarães, Torcatense-Marítimo, Cova da Piedade-Anadia, S. Martinho-Sp. Braga e Ac. Viseu-Feirense.



Domingo realizam-se as restantes partidas: Operário-Felgueiras, Pinhalnovense-V. Setúbal, Leixões-Tondela, Sanjoanense-Rio Ave, Vilafranquense-Casa Pia, Alta de Lisboa-Famalicão, Fátima-Chaves, U. Madeira-Oriental, Canelas-Moreirense, U. Leiria-Sp. Espinho, Cesarense-Caldas, AD Oliveirense-Torreense, Arouca-Coruchense, Gafanha-Freamunde, Nacional-Merelinense, Vizela-Sintrense, Vila Real-D. Aves, Farense-Estoril, Moura-Portimonense, Vilaverdense-Boavista, Amarante-Sp. Ideal, Santa Clara-Belenenses, Praiense-Alcains e Académica-P. Ferreira.