João Pedro Sousa acredita que jogo mais importante da época será final da Taça

“Preferimos pensar que o jogo mais importante da época vai ser final da Taça de Portugal. De outra forma nem estaríamos a disputar a meia-final. Os jogadores foram sempre sérios a abordar eliminatórias anteriores, mesmo com equipas de escalões inferiores. Sempre com o objetivo de ir o mais longe possível. E ir mais longe é ir à final, há mais um degrau para subir”, disse.



João Pedro Sousa tem bem definida a estratégia para a receção ao FC Porto e passa “por controlar desde o início para assumir o jogo”.



“Controlar desde início para assumirmos o jogo, o ataque posicional e jogar mais tempo perto da área do adversário. Muitas vezes não conseguimos. Este jogo vai ser complicado, porque temos pela frente um adversário poderoso. Vamos tentar colocar desconforto no FC Porto. Queremos um FC Porto desconfortável no jogo e até na eliminatória”, referiu ainda.



Sobre o adversário o técnico famalicense reconhece todas as qualidades e está consciente das dificuldades que a equipa vai encontrar pela frente.



“Infelizmente, vejo um FC Porto muito forte. Aliás, como tem sido a época toda. O contexto atual da Liga transporta-se para o nosso lado. Estamos numa fase importante para nós na Liga. Com o nível de experiência que têm, com as fases finais que já disputaram. Estão a atravessar um bom momento. Independentemente dos resultados, não me recordo de mau momento do FC Porto", frisou ainda.



Apesar disso, João Pedro Sousa disse que o Famalicão “vai manter o ADN”, acreditando que desse modo a equipa “estará mais perto de vencer”.



“Vamos assumir esse risco, percebendo que do outro lado está uma equipa extremamente agressiva, que reduz espaços com velocidade, tem um corredor central muito competitivo. Das duas uma: ou fugimos à ideia e tentamos perceber o que o jogo vai dar, ou agarramo-nos à nossa ideia e percebemos o que podemos fazer ao jogo”, acrescentou.



O capitão Riccieli admitiu que o grupo está confiante num bom resultado frente ao FC Porto.



“A expectativa é fazer um bom jogo. Queremos um bom resultado dentro de casa. Mas temos que ter inteligência. Temos tudo para fazer um bom resultado. O grupo está confiante para fazer um grande jogo”, disse o jogador.



O Famalicão recebe pelas 20:30 de quarta-feira o FC Porto, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto