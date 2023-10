Jogos de Benfica e FC Porto na Taça de Portugal na RTP

Ao todo, serão 13 as partidas agendadas para transmissão televisiva desta ronda, 10 em canais sem valor adicional de subscrição da quarta eliminatória da Taça de Portugal, com a RTP a transmitir os jogos dos `dragões` e dos `encarnados`.

Os `azuis e brancos` recebem o Montalegre pelas 20:45 de sexta-feira, já depois de se iniciar outra partida com transmissão, o Vizela-Estrela da Amadora, no canal da FPF, presente nas grelhas de cabo sem valor adicional e que acolhe a maior parte destes jogos.

No sábado, 25 de novembro, o Portimonense-Sporting de Braga passará na SportTV, canal por subscrição, pelas 15:30, assim como o Sporting-Dumiense, com arranque marcado para as 18:00.

Nesse dia, destaque ainda para o jogo entre `águias` e Famalicão ou Camacha, às 20:45, já depois de um dia longo com um Canelas 2010-Marítimo às 11:00, no canal federativo, que terá ainda o Serpa-Gil Vicente (14:00) e o dérbi minhoto Vitória de Guimarães-Vilaverdense (20:00).

No domingo, a SportTV acolhe o único jogo entre primodivisionários na grelha de transmissões, pelas 20:00, opondo o Arouca ao Boavista, já depois do Elvas-Santa Clara (11:00), Estoril Praia-Mafra (17:00) e Torreense-Tondela (20:00).