Jorge Simão considera "natural" descontentamento dos adeptos do Boavista

Lusa 15 Out, 2017, 18:59 | Taça de Portugal

No final da derrota por 1-0 com a equipa do Campeonato Nacional, equivalente ao terceiro escalão, o técnico, juntamente com o dirigente Álvaro Braga Júnior e alguns jogadores, dirigiu-se aos adeptos 'axadrezados' que faziam notar o seu descontentamento pelo desaire, mas os ânimos continuaram exaltados e o técnico foi mesmo atingido por água atirada por um adepto.



Jorge Simão, que foi expulso do banco de suplentes aos 84 minutos, desvalorizou o sucedido na conferência de imprensa após a partida.



"O momento não é fácil, compreendemos perfeitamente a reação dos adeptos, é uma reação de quem vive o clube, de quem sofre pelo clube e é natural depois de um desfecho destes. Não acho que tenha sido pela atitude dos jogadores", disse o técnico que está há um mês no clube portuense depois da saída de Miguel Leal.



Registo ainda para desacatos provocados pelos adeptos boavisteiros no final do jogo que obrigaram a uma intervenção da GNR.



Os ‘axadrezados’ lançaram pedras e outros objetos para a zona de camarotes do estádio do Vilaverdense, provocando ligeiros ferimentos, nomeadamente num braço de uma adepta da equipa da casa.