Länk Vilaverdense avança para a terceira eliminatória da Taça ao golear Ponte

À exceção dos cinco minutos iniciais, em que a formação do Pró-Nacional, principal campeonato da Associação de Futebol de Braga, esteve por cima, os vila-verdenses tiveram quase sempre a bola, impuseram o seu ritmo, adiantaram-se por Gustavo França, aos 14 minutos, e ampliaram por João Nuno (29), na própria baliza, Bruno Silva (44), João Caiado (75) e Harramiz (78).



O conjunto de Ponte, uma das vilas do concelho de Guimarães, apareceu em campo ofensiva e a ameaçar o golo inaugural aos três minutos, num remate de Pedro Leite a rasar o poste esquerdo.



Esse ímpeto durou pouco, com a equipa de Vila Verde a responder, a ‘empurrar’ o oponente para o seu meio-campo e a tentar o golo em remates de Sacko, aos sete minutos, e de Bruno Silva, aos 12, antes de inaugurar o marcador, num cabeceamento de Gustavo França, em resposta a cruzamento da direita.



Em vantagem, a formação treinada por António Barbosa controlou a bola na linha intermédia, abrandando o ritmo, e aproveitou uma brecha na ala esquerda para dilatar a vantagem, com Harramiz a assistir Lénio para um remate ao poste, antes de a bola tabelar nas costas do guarda-redes João Nuno e fazer abanar as redes.



Sem qualquer obstáculo ao seu domínio, o Länk Vilaverdense voltou a atirar à baliza vimaranense por Yannick, aos 36 minutos, e por Boubacar, aos 39, antes de chegar aos três golos de diferença perto do intervalo, num cabeceamento de Bruno Silva na pequena área, a dar uma sequência certeira a um lance na direita.



A segunda parte do duelo minhoto jogou-se mais longe das balizas, com as equipas a perderem ritmo após as substituições, mas a formação da II Liga teve ainda tempo para mais dois golos, num remate de João Caiado de fora da área, a tabelar num adversário e a ‘trair’ o guarda-redes do Ponte, aos 75 minutos, e num desvio certeiro de Harramiz na pequena área, aos 78.







Jogo no Campo do Brito Sport Clube, em Guimarães.



Ponte – Länk Vilaverdense, 0-5.



Ao intervalo: 0-3.



Marcadores:



0-1, Gustavo França, 15 minutos.



0-2, João Nuno, 29 (própria baliza).



0-3, Bruno Silva, 44.



0-4, João Caiado, 75.



0-5, Harramiz, 78.



Equipas:



- Ponte: João Nuno, Mota, Basílio, Martins, Rafa Lopes (Faria, 71), Andrés Cabrera (João Paulo, 79), Freitas (Nelsinho, 71), Nando, Bruno (Bruno Fernandes, 63), Pedro Leite (Dinis, 63) e Bruno Ferreira.



(Suplentes: Samuel, Faria, João Magalhães, Fábio Cardoso, João Paulo, Nelsinho, Dinis, Diogo Reis e Bruno Fernandes).



Treinador: Bruno Alves.



- Länk Vilaverdense: Cajó, Carlos Freitas, João Batista, Gustavo França (Laércio, 64), Maviram (Rafael Viegas, 46), Momo Sacko (João Caiado, 46), Yannick, Bruno Silva, Harramiz, Boubacar (Simon, 74) e Lénio (Gonçalo Teixeira, 71).



(Suplentes: Rogério Santos, Rafael Viegas, Bakary Konaté, Laércio, Armando Lopes, Simon, João Caiado, Gonçalo Teixeira e Ansu Fati).



Treinador: António Barbosa.







Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Maviram (16), Gustavo França (20), Momo Sacko (27), Andrés Cabrera (34), Mota (35), Bruno Ferreira (52) e Lénio (59).



Assistência: cerca de 1.000 espectadores.