Moreirense afasta Santa Clara da Taça nos penáltis

Lusa 13 Dez, 2017, 18:54 | Taça de Portugal

Rashid inaugurou o marcador muito cedo (06 minutos) de penálti, mas depois desperdiçou oportunidade igual aos 15. Tozé (34) e Mohamed Abarhoun (53) protagonizaram a reviravolta, mas, nos descontos, Thiago Santana 'conquistou' a ida a prolongamento, graças a um falhanço do guardião da casa.



O Moreirense também podia 'arrumado' a questão aos 108 minutos, mas Marco defendeu uma grande penalidade apontada por Tozé. E no desempate por grandes penalidades, com um penálti falhado contra dois, a vitória acabou por sorrir aos minhotos.



Num jogo entre equipas de escalões diferentes, mas também a passar por realidades completivas praticamente opostas, uma vez que se o Santa Clara se assume como candidato à subida de divisão na II Liga portuguesa, já o Moreirense é 'aflito' no principal escalão do futebol português, a equipa dos Açores entrou praticamente a ganhar, soube impor-se, mas teve pela frente um conjunto que usou de muita frieza para conseguir a vitória.



Rashid marcou o 1-0 de grande penalidade a castigar falta de Hichem sobre Clemente aos seis minutos. O Moreirense procurou reagir à desvantagem, mas voltou a ser a equipa açoriana a beneficiar de outra oportunidade flagrante com nova grande penalidade, desta feita a castigar falta de Koffi sobre Kaio, mas desta vez Jhonatan defendeu o pontapé de Rashid (16 minutos).



A equipa minhota despertou finalmente e começou a aproximar-se da baliza do Santa Clara com mais convicção e o golo do empate surgiu a pouco mais de dez minutos do intervalo, aos 34, por intermédio de Tozé, que rematou forte mas ainda viu a bola tabelar em Vítor Alves.



Na segunda parte - de um jogo que nem sempre foi disputado com beleza, mas foi interessante no que respeita a transições rápidas e agressividade no remate -, o Moreirense 'carimbou' a reviravolta no marcador com um golo de Mohamed Abarhoun, aos 53 minutos, após livre cobrado à esquerda por Rúben Lima.



O conjunto orientado por Sérgio Vieira tentou gerir o resultado, mas perdeu acutilância, colocando-se à mercê das investidas da equipa de Carlos Pinto, que foi ganhando caudal ofensivo e, depois de atirar ao poste aos 85 minutos por Pineda, conseguiu mesmo o empate no primeiro minuto de descontos.



O 2-2 que obrigou a prolongamento tem Jhonatan como protagonista, mas pela negativa. O guardião tentou jogar a bola de cabeça fora da área, numa altura em que o lance parecia controlado pela defesa vimaranense, que acabou por se atrapalhar e permitir que Thiago Santana fizesse o golo do empate.



No prolongamento, depois de uma primeira parte pouco esclarecida e muito jogada a meio campo, Tozé desperdiçou uma oportunidade soberana para fazer o 3-2 e 'matar' o jogo, permitindo que Marco defendesse uma grande penalidade que castigava falta sobre Mohamed por Vítor Alves, que acabou expulso (108 minutos).



No desempate por grandes penalidades, levou a melhor o Moreirense, ao concretizar seis face a cinco dos insulares, que acabaram por perder o jogo quando Diogo Santos rematou por cima, depois de Jhonatan ter feito frente a Marcelo, copiando Marco, que também se tinha imposto perante Rúben Lima.