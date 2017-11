Nakajima promete surpreender no Estádio do Dragão

Mário Aleixo - RTP 16 Nov, 2017, 12:26 / atualizado em 16 Nov, 2017, 12:26 | Taça de Portugal

Nakajima está apostado em surpreender o FC Porto no Estádio do Dragão | Lusa

FC Porto e Portimonense encontram-se sexta-feira, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, em futebol.



O japonês é o homem do momento em Portimão, mercê dos dois golos obtidos frente ao Feirense, e de já ter marcado um golo no Dragão em jogo do campeonato.



Nakajima ingressou nos algarvios, emprestado pelo FC Tóquio, e tem posto o campeonato português com os olhos em bico. O futebolista já fez quatro golos e tem encantado pelo futebol que traz nos pés.



O dianteiro revelou que antes de viajar para Portugal teve propostas da Alemanha mas as boas referências que recolheu do emblema algarvio falaram mais alto.



Para o jogo da Taça diz Nakajima, em declarações à jornalista Cláudia Martins, que o Portimonense tem que voltar a marcar mas melhorar a prestação defensiva.





Recorde-se que para o campeonato o FC Porto venceu o Portimonense por 5-2.O facto do FC Porto ter dado vários jogadores às seleções pode ser um trunfo dos algarvios, se esses elementos acusarem algum cansaço.Do lado do Portimonense há uma equipa motivada e Nakajima em particular porque vai defrontar uma equipa que já admirava no Japão.