Nuno Assis: final pode cair para qualquer lado

Mário Aleixo - RTP 26 Mai, 2017, 12:23 | Taça de Portugal

A dois dias para a realização do jogo marcado para o Estádio Nacional, no Jamor, arredores de Lisboa, domingo, a partir das 17h15, o ex-futebolista antevê “um jogo onde o Benfica é favorito mas tudo pode acontecer”.



O cenário está montado para o antigo médio ala que o descreve, em declarações ao jornalista da Antena 1 Nuno Matos, como “um estádio mítico, com duas equipas com os melhores adeptos em Portugal”.





A arma principal para enfrentar o desafio Nuno Assis considera ser “a motivação que irá sustentar as estratégias a adotar pelos treinadores, por isso o jogo pode cair para qualquer um dos lados”.Como tudo acontecerá aos longo dos 90 minutos é difícil prever porque “pode haver um golo no início e as coisas mudam logo”.O ex-futebolista ainda enalteceu a qualidade dos dois treinadores que “é muita”.Sobre quem poderá fazer a diferença de um lado e do outro o ex-médio avançou os nomes de Pizzi, Jonas, Fejsa, Hernâni e Marega.